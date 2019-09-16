Forbes назвал крупнейшие частные компании России

Компания "Лукойл" возглавила рейтинг 200 самых крупных частных компаний нашей страны. Составил его журнал Forbes.

Выручка "Лукойла" в этом году перевалила за цифру в восемь триллионов рублей.

Второе место заняла компания "Сургутнефтегаз" с доходом 1,86 триллиона рублей. Третье место - Х5 Retail Group - 1,533 триллиона рублей. Далее следует "Магнит" - 1,24 триллиона, и "Татнефть" - 910,5 миллиарда рублей.

Отмечается, что из 200 частных компаний, попавших в рейтинг, у 19 - отрицательный результат по сравнению с прошлым годом.

Наибольший рост показали угольные компании - в среднем на 60,2 процента.