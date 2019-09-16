Хэ Ичэн подчеркнул важность политики "Одно государство, две системы"

Хэ Ичэн отметил, что "Одно государство" является обязательным основополагающим условием существования страны. Основной закон ОАР создан и действует на базе Конституции. Основной закон ОАР предоставил административные, законодательные и судебные полномочия ОАР. Он подчеркнул, что в контексте единого государства политика "Одно государство, две системы" не может никоим образом искажаться или преобразовываться. Лишь так можно обеспечить стабильную реализацию политики "Одно государство, две системы".

Что касается будущего развития ОАР, Хэ Ичэн сказал, что Аомэнь демонстрирует стабильный рост в таких сферах, как выставочная индустрия, розничная торговля и финансы. Однако развитие этих отраслей не вполне достигло всех необходимых запросов и стандартов, поэтому необходимо приложить еще большие усилия для движения вперед. Аомэнь намерен интенсивно интегрироваться в процессы совместного развития района "Большого залива", а также в общее развитие страны, чтобы добиться новых прорывов в собственном и совместном развитии.

Говоря о самых больших изменениях за последние 20 лет с тех пор, как Аомэнь вернулся в состав родины, Хэ Ичэн заявил, что экономические изменения принесли заметную пользу, жизнь простых людей значительно улучшилась. Изменения в политической идентичности также значительны: после возвращения в состав Китая, местные жители получили паспорта ОАР Аомэня Китайской Народной Республики. На политическом уровне депутаты Всекитайского собрания народных представителей и члены Народного политического консультативного совета КНР представлены и в полной мере участвуют в государственных делах страны, чего не было раньше.

В этом году отмечается 70 лет со дня основания Китайской Народной Республики. Хэ Ичэн выразил надежду, что КНР станет еще более процветающей и могущественной страной. Это самое большое и главное желание всех китайцев. Он пожелал радиостанции "Голос региона Большого залива", которая начала работу 1 сентября, успешного будущего, профессионального роста и грамотной работы в сфере популяризации информации о регионе "Большого залива" Гуандун-Сянган-Аомэнь.