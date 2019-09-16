"Яндекс" обучит 500 тысяч учителей в регионах

"Яндекс" вместе с российскими вузами и региональными институтами повышения квалификации запускает новую программу "Я Учитель". За три года в ней примут участие около 500 тысяч учителей и студентов педагогических вузов. Их научат использовать новые технологии и программные решения. К примеру, педагогам расскажут о методах сбора и обработки статистики успеваемости. Зачем? С ее помощью легче анализировать ошибки каждого ребенка. В проекте уже участвуют 24 региона.

- Обучение новым навыкам от "Яндекса" пройдет практически каждый второй российский учитель. Оно модульное. Мы заключаем договор с регионом, определяем, в каком объеме они готовы взять курс. Кто-то берет 6 часов, кто-то - 8, кто-то - 16, - говорит руководитель программы Ирина Савицкая. - Кто-то берет "цифровое образование в школе", кто-то - "аналитику" или "нормативку". После этого методисты из регионов приезжают к нам на курсы в Москву. Вернувшись в свой город, они обучают педагогов.

Педагоги получат доступ к онлайн-сервисам, курсам и вебинарам

Кроме того, на сайте программы учителя получат бесплатный доступ к курсам, онлайн-сервисам, вебинарам, статьям экспертов.

- Живую работу учителя невозможно заменить, но благодаря цифровым технологиям он сможет больше времени уделять, например, творческим заданиям или развитию своих образовательных программ, позабыв, что такое бумажная отчетная рутина, - считает министр просвещения Ольга Васильева. - Есть предметы, такие как информатика, где цифровые технологии имеют большой потенциал своего применения. Важно и ценно, что "Яндекс" активно вовлекает методическое сообщество в развитие технологий. Я верю, что только так можно реально повысить эффективность образовательного процесса.