"Яндекс" обучит 500 тысяч учителей в регионах

- Обучение новым навыкам от "Яндекса" пройдет практически каждый второй российский учитель. Оно модульное. Мы заключаем договор с регионом, определяем, в каком объеме они готовы взять курс. Кто-то берет 6 часов, кто-то - 8, кто-то - 16, - говорит руководитель программы Ирина Савицкая. - Кто-то берет "цифровое образование в школе", кто-то - "аналитику" или "нормативку". После этого методисты из регионов приезжают к нам на курсы в Москву. Вернувшись в свой город, они обучают педагогов.
Кроме того, на сайте программы учителя получат бесплатный доступ к курсам, онлайн-сервисам, вебинарам, статьям экспертов.
- Живую работу учителя невозможно заменить, но благодаря цифровым технологиям он сможет больше времени уделять, например, творческим заданиям или развитию своих образовательных программ, позабыв, что такое бумажная отчетная рутина, - считает министр просвещения Ольга Васильева. - Есть предметы, такие как информатика, где цифровые технологии имеют большой потенциал своего применения. Важно и ценно, что "Яндекс" активно вовлекает методическое сообщество в развитие технологий. Я верю, что только так можно реально повысить эффективность образовательного процесса.