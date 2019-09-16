Лукашенко рассказал, каким видит новый парламент Беларуси

Исходя из принципов демократического развития общества, белорусский президент высказал уверенность в том, что "будущий парламент должен быть лучше" того состава, который завершает свою работу в ноябре текущего года. Об этом Александр Лукашенко заявил 16 сентября на встрече с председателем нижней палаты Владимиром Андрейченко, передает пресс-служба главы государства.

Во-первых, пояснил президент, депутаты должны представлять все слои белорусского общества: от молодежи до пожилых людей. По его мнению, профсоюзные и общественные организации, партии должны выдвинуть в парламент своих кандидатов и отстаивать их.

Во-вторых, полагает Лукашенко, если в стране существуют настоящие оппозиционные партии, то и они должны выдвигать своих кандидатов и защищать их в ходе предвыборной кампании. "Парламент должен представлять все слои нашего общества, чтобы не было разговоров, что у молодежи там нет представительства или у стариков своих депутатов. Это мой принципиальный подход", - подчеркнул белорусский руководитель.

Главное, дал понять Лукашенко, "чтобы во власть, в парламент пришли вменяемые, нормальные люди, которые будут не разрушать, а созидать, и желательно на той основе, которая сегодня создана в Беларуси", - добавил он.

Президент полагает, что около 30-35 процентов нынешнего состава нижней палаты снова должны побороться за депутатский мандат. Это, указал он, поможет сохранить преемственность в парламенте. "В противном случае придут абсолютно новые люди и их надо будет полтора года учить", - пояснил свою точку зрения глава государства. Кроме того, по его мнению, надо поддерживать и женщин, выдвигающих свои кандидатуры. "Мы уже убедились: треть в парламенте женщин - стабильный парламент", - убежден президент. Владимир Андрейченко, в свою очередь, отметил, что сегодня Беларусь занимает лидирующие позиции среди других стран по количеству женщин-парламентариев.

Не остались без внимания со стороны президента и депутаты нынешнего созыва. Он попросил спикера "не бросать на произвол судьбы" тех, кто завершают свою работу. Возможно, отметил белорусский руководитель, они видят себя в хозяйственной деятельности и в других органах власти. "Надо их трудоустраивать в зависимости от желания работать и профессионализма, а профессионалов там много", - констатировал он.

Президент обратил внимание спикера и на необходимость еще нынешнему составу парламента рассмотреть и принять основные плановые финансовые документы на будущий год. Он отметил свою осведомленность о работе в этом направлении профильных комиссий парламента и отдельных депутатов вместе с правительством. "Это хорошая практика, ее надо сохранить и в будущем парламенте, перенести этот опыт", - считает Лукашенко. Обращаясь к своему визави, он предложил активизировать работу над пакетом бюджетных документов. "На финише надо бежать быстрее, красивее, чтобы это запомнилось людям", - отметил он.

Кроме того, белорусский лидер предложил организовать свою встречу с парламентариями нынешнего созыва, высказав пожелание поблагодарить народных избранников за проделанный труд. В стране "работали тысячи людей, и, прежде всего, парламентарии. На что работали? На стабильность", - констатировал белорусский лидер, подчеркнув, что "парламент играет очень большую роль в привнесение стабильности в общество. Это не только высший законодательный, но и представительский орган", - резюмировал Лукашенко.