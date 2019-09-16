Минск рассчитывает вернуться к вопросу о компенсациях за налоговый маневр

Актуальные проблемы наполнения бюджета стали магистральной темой встречи президента РБ 16 сентября с главой таможенного комитета Юрием Сенько, сообщает пресс-служба главы государства. Александр Лукашенко обратил внимание своего визави, что проводимый Россией налоговый маневр в нефтяной сфере привел к уменьшению поступлений от вывозных таможенных пошлин за нефтепродукты. В этой связи он поинтересовался, какие шаги предпринимает ведомство для компенсации потерь.

"Мы должны сами строить здесь политику со всеми вытекающими последствиями. Это мы с президентом России не единожды обсуждали. Думаю, в ближайшее время нам, утверждая программу совместных действий, придется вернуться и к этому вопросу", - уточнил президент.

На встрече Лукашенко было доложено, что таможенная служба в целом выполняет задачи по обеспечению наполнения бюджета, созданию необходимых условий для работы бизнеса при должном уровне контроля на границе и внутри страны, расширению международного сотрудничества. Более того, сотрудники ГТК рассчитывают, что по итогам года поступления превысят прошлогодний показатель.

Значит, отметил президент, удалось найти направления, которые позволили компенсировать потери. "Мы должны выдержать понижение этих пошлин и наших доходов и выдержать этот налоговый маневр, - подчеркнул он. - Мы, конечно, будем искать и по линии "Белнефтехима" выход из этого положения. Но таможня здесь должна решить свои задачи, которые будут стоять перед ней".

Поинтересовался Лукашенко и итогами работами таможенных органов в текущем году и планами на перспективу. По данным, которые привел руководитель ГТК, констатируется увеличение количества потоков, которые идут через границу РБ. "Это стало возможным благодаря расширению инфраструктуры и информационным технологиям, - пояснил Юрий Сенько. - Оформляется около шести тысяч грузовиков ежесуточно, легкового транспорта - 17 тысяч. Ежесуточно пересекают границу 73 тысяч физических лиц". Ожидается, что по итогам текущего года в бюджет поступит 8,7 млрд белорусских рублей, что на 3,9 процента больше 2018-го года.

Глава таможенного комитета доложил Лукашенко и о количестве правонарушений, выявленных таможенными органами. В частности, за восемь месяцев их уже увеличилось на 38 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Возбуждено 129 уголовных дел по фактам незаконного перемещения через границу и оборота наркотиков и психотропных веществ, что в два раза больше, чем в аналогичном периоде 2018 года.

Совместно с органами госбезопасности перекрыт канал поставки оружия, составных частей к нему и боеприпасов из Украины через территорию Беларуси.