Новак допустил созыв комитета ОПЕК+ из-за атаки дронов в Саудовской Аравии

Пересмотр текущих параметров сделки ОПЕК+, продленной в июле этого года, из-за атаки дронов на нефтяные объекты в Саудовской Аравии возможен только после оценки нанесенного ей ущерба. Об этом заявил глава российского Минэнерго Александр Новак.

Пока что говорить об изменении параметров сделки ОПЕК+ преждевременно, сообщил Новак. При этом он допустил возможность созыва внеочередного комитета ОПЕК+ из-за событий в Саудовской Аравии. "Такая возможность есть всегда, все зависит от оценки влияния на рынок в долгосрочной перспективе. Надо посмотреть, как будет развиваться ситуация по восстановлению этой инфраструктуры в Саудовской Аравии, - от этого (все) будет зависеть", - сказал Новак (цитата по ТАСС). Глава Минэнерго также заявил, что Россия может усилить безопасность на объектах энергетики после событий в Саудовской Аравии.

Ночью 14 сентября десять беспилотников атаковали в Саудовской Аравии нефтяное месторождение Хураис и предприятие по первичной очистке нефти на месторождении рядом с городом Абкаик. Ответственность за атаку взяли на себя йеменские мятежники-хуситы. Из-за атаки дронов на объектах возник сильный пожар, который удалось быстро локализовать. Однако после этого государственная нефтяная компания Saudi Aramco объявила о сокращении суточной добычи в два раза - до 5,7 миллиона баррелей в сутки.

На таком фоне цены на нефть европейской марки Brent в понедельник взлетели на бирже ICE почти на 20 процентов - до 72 долларов за баррель. Однако позднее котировки опустились до 65 долларов, что все равно почти на 8 процентов выше предыдущего уровня закрытия. Курс доллара на Московской бирже благодаря взлету цен на нефть опускался утром до 63,58 рубля, однако позднее снова укрепился, превысив отметку 64 рубля.

Страны ОПЕК+ продлили сделку по ограничению добычи нефти в начале июля на следующие девять месяцев. Параметры договоренностей между крупнейшими странами-экспортерами нефти тогда остались прежними - снижение нефтедобычи на 1,2 миллиона баррелей в сутки (для стран ОПЕК - 800 тысяч баррелей, не-ОПЕК - 400 тысяч баррелей) к уровню октября 2018 года.