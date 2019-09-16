Новости

В России впервые сделали сериал по заказу американской платформы 14:25
Еще два рейтинговых агентства получили аккредитацию Банка России 14:24
В Кремле рассказали про план продолжения интеграции России и Беларуси 14:23
На зимний режим работы перешел Московский зоопарк 14:19
Бекмамбетов сделал вертикальный зомби-сериал для приложения Snapchat 14:15
Путин сменил посла России в Албании 14:12
Новак допустил созыв комитета ОПЕК+ из-за атаки дронов в Саудовской Аравии 14:10
Собянин рассказал о создании в Москве онлайн-реестра детских прививок 14:09
Сен-Пьер не смог назвать фаворита в бою Нурмагомедов - Фергюсон 14:06
В Кабардино-Балкарии нашли погребение римских легионеров 14:02
В Норвегии нашли погребальную пирамиду с останками в римском котле 14:02
Москвичи пережили самый холодный день c начала месяца 14:01
Франкфуртский автосалон не оправдал ожиданий. Что с ним не так 14:00
Названы самые популярные мастер-классы в центре славянской письменности 13:56
Завершается сооружение Белорусской АЭС 13:54
Forbes назвал крупнейшие частные компании России 13:33
Актер из "Беверли-Хиллз" Брайан Тёрк умер в 49 лет 13:28
Минск рассчитывает вернуться к вопросу о компенсациях за налоговый маневр 13:28
Мэром Тамбова впервые стала женщина 13:26
Новосибирская полиция начала проверку после драки на хоккейном матче 13:18
Найдена ранее не издававшаяся песня Юлии Началовой 13:13
Новейший беспилотник и подводный дрон представят на параде в Китае 13:11
Получено цветное изображение первой межзвездной кометы 12:57
Динозавры и шашлык: вышел новый фильм вселенной "Мира Юрского периода" 12:55
Решил прочистить мусоропровод: В Красноярске назвали причину взрыва в доме 12:55
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ и в Сети на текущей неделе
Что не пропустить по ТВ и в Сети на текущей неделе
Банковские комиссии исключат из тарифов ЖКХ
Банковские комиссии исключат из тарифов ЖКХ
В Гидрометцентре предупредили о заморозках и гололедице
В Гидрометцентре предупредили о заморозках и гололедице
16.09.2019 14:10
Рубрика: Экономика

Новак допустил созыв комитета ОПЕК+ из-за атаки дронов в Саудовской Аравии

Текст: Роман Маркелов

Пересмотр текущих параметров сделки ОПЕК+, продленной в июле этого года, из-за атаки дронов на нефтяные объекты в Саудовской Аравии возможен только после оценки нанесенного ей ущерба. Об этом заявил глава российского Минэнерго Александр Новак.

Фото: YouTube
Асимметричный удар: что показала атака дронов на Саудовскую Аравию

Пока что говорить об изменении параметров сделки ОПЕК+ преждевременно, сообщил Новак. При этом он допустил возможность созыва внеочередного комитета ОПЕК+ из-за событий в Саудовской Аравии. "Такая возможность есть всегда, все зависит от оценки влияния на рынок в долгосрочной перспективе. Надо посмотреть, как будет развиваться ситуация по восстановлению этой инфраструктуры в Саудовской Аравии, - от этого (все) будет зависеть", - сказал Новак (цитата по ТАСС). Глава Минэнерго также заявил, что Россия может усилить безопасность на объектах энергетики после событий в Саудовской Аравии.

Ночью 14 сентября десять беспилотников атаковали в Саудовской Аравии нефтяное месторождение Хураис и предприятие по первичной очистке нефти на месторождении рядом с городом Абкаик. Ответственность за атаку взяли на себя йеменские мятежники-хуситы. Из-за атаки дронов на объектах возник сильный пожар, который удалось быстро локализовать. Однако после этого государственная нефтяная компания Saudi Aramco объявила о сокращении суточной добычи в два раза - до 5,7 миллиона баррелей в сутки.

Фото: Константин Завражин/ РГ
Путин, Эрдоган и Рухани могут затронуть тему атаки на саудовский НПЗ

На таком фоне цены на нефть европейской марки Brent в понедельник взлетели на бирже ICE почти на 20 процентов - до 72 долларов за баррель. Однако позднее котировки опустились до 65 долларов, что все равно почти на 8 процентов выше предыдущего уровня закрытия. Курс доллара на Московской бирже благодаря взлету цен на нефть опускался утром до 63,58 рубля, однако позднее снова укрепился, превысив отметку 64 рубля.

Страны ОПЕК+ продлили сделку по ограничению добычи нефти в начале июля на следующие девять месяцев. Параметры договоренностей между крупнейшими странами-экспортерами нефти тогда остались прежними - снижение нефтедобычи на 1,2 миллиона баррелей в сутки (для стран ОПЕК - 800 тысяч баррелей, не-ОПЕК - 400 тысяч баррелей) к уровню октября 2018 года.

Экономика Отрасли Нефть и газ
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

В Кремле рассказали про план продолжения интеграции России и Беларуси
Новак допустил созыв комитета ОПЕК+ из-за атаки дронов в Саудовской Аравии
Названы регионы России с самыми высокими тарифами на ЖКУ
Forbes назвал крупнейшие частные компании России
Минтруд проведет эксперимент по введению рабочей четырехдневки