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16.09.2019 12:53
Рубрика: Экономика

"Почта России" сообщила о новых назначениях в топ-менеджменте

Текст: Юлия Кривошапко

Советником первого заместителя генерального директора "Почты России" по электронной коммерции назначен Леонид Зондберг. На предприятии он займется развитием сервисов для компаний интернет-торговли.

На новую должность Леонид Зондберг пришел с поста коммерческого директора компании DPD, где проработал более 17 лет. На предыдущем месте работы он реализовал ряд проектов на базе российского и международного опыта, которые вывели DPD в лидеры рынка экспресс-доставки.

Фото: Григорий Сысоев/ РИА Новости
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За совершенствование качества и технологий доставочных сервисов в блоке электронной коммерции "Почты России" теперь отвечает директор по операциям Зоя Ли. Она имеет успешный опыт реализации масштабных проектов в логистике. Ранее она управляла логистикой в должности генерального директора Ozon доставки.

"В первом полугодии 2019 года рынок электронной торговли в России вырос на 26 процентов. "Почта России" последовательно выполняет программу мероприятий, чтобы стать лидером e-commerce и способствовать развитию отрасли, - отмечает первый заместитель генерального директора почтового предприятия по электронной коммерции Алексей Скатин. - На предприятии проводится масштабная работа по оптимизации логистических маршрутов, модернизации отделений почтовой связи, улучшению условий труда работников. Сильная команда управленцев, сформировавшаяся на сегодняшний день в "Почте России", позволит вывести компанию на принципиально новый уровень".

Сегодня "Почта России" успешно работает с такими крупнейшими игроками рынка интернет-торговли, как Ozon, Avito, Lamoda.

В 2019 году совместно с Банком ВТБ почтовое предприятие приступило к созданию сети из 38 логистических центров по всей стране, которые станут ключевой инфраструктурой для рынка электронной коммерции. На базе логистических центров в городах-миллионниках будет предоставляться услуга фулфилмента - полный комплекс услуг: от хранения товаров до доставки их получателю. В результате сроки доставки отправлений между крупными городами России будут сокращены до 48 часов. Создание ключевой инфраструктуры превратит "Почту России" в лидирующего логистического игрока.

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