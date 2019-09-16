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Рубрика: Происшествия

Квартиры и дачи - родне

Подан иск о конфискации имущества полковника Черкалина
Текст: Владимир Полетаев
Российская газета - Федеральный выпуск № 207(7965)
Головинский райсуд столицы приступил к рассмотрению иска Генеральной прокуратуры РФ об обращении в доход государства имущества семьи полковника ФСБ Кирилла Черкалина, обвиняемого в получении взятки в 850 тысяч долларов от бизнесмена.

Общую сумму имущества, подлежащую конфискации, в надзорном ведомстве оценили в 6,3 миллиарда рублей. Больше было конфисковано только у печально известного уже осужденного экс-полковника полиции Дмитрия Захарченко - около 9 миллиардов рублей.

Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости
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На предварительном заседании, которое прошло без участия прессы и слушателей, были решены процессуальные вопросы. Какие именно - неизвестно. Представители участников гражданского процесса от комментариев отказались. Но точно известно, что иск был подан к сестре полковника, а также неустановленным лицам. Предположительно ответчиками по иску выступают также родители Черкалина.

Иск был направлен в суд по итогам прокурорской проверки. В исковом заявлении речь идет об обращении в доход государства 800 миллионов рублей, 72 миллионов долларов и 8 миллионов евро, обнаруженных в ходе следственных действий в жилище, автомашине и служебном кабинете Черкалина. А также о пяти квартирах, двух загородных домах, шести земельных участках общей площадью 7 тысяч 116 квадратных метров, 14 нежилых помещениях и двух автомобилях.

На часть денежных средств, полученных из непредусмотренных законом источников, по данным прокуроров, полковник приобретал имущество, которое регистрировал на своих родственников и близких. Установлено, что он предоставлял не полные сведения о своих доходах. При этом в надзорном ведомстве ранее сообщали, что общий легальный доход Черкалина, его родственников и близких с 2005 по 2019 год составил не более 55 миллионов рублей.

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