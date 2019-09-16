В Норвегии нашли погребальную пирамиду с останками в римском котле

Норвежские археологи при обследовании погребальной пирамиды обнаружили римский бронзовый котел, в котором находились останки кремированного человека.

Сообщение об открытии появилось на сайте Норвежского университета науки и техники. Погребальная пирамида находится в центральной части страны.

Археологи изучили ее с помощью металлодетектора и установили, что под одной из каменных плит находится крупный металлический предмет. Камень сняли и под ним обнаружили бронзовый котел.

"Подобные сосуды импортировались из Римской империи, - говорит соавтор исследования Мерет Хенриксен. - Это подтверждает, что данная область была достаточно богата в римские времена".

В бронзовом котле исследователи нашли останки человека, который был кремирован. Установлено, что произошло это в период от 150 до 300 года н. э.

Неизвестный человек умер в месте, которое теперь называется Гюлланд. Оно расположено в долине реки Гаула, в Южном округе Тренделаг. После того, как тело было кремировано, останки поместили в бронзовый сосуд, который затем завернули в березовую кору и погребли под камнями общей массой несколько центнеров.

Котел находится в плохом состоянии, сказалось многовековое давление камней на него. По мнению ученых, артефакт попал в Скандинавию в результате торговли или обмена подарками. Подобные сосуды римлянами производились серийно, однако для Норвегии это очень редкая находка.

Исследователи отмечают, что римские сосуды в Скандинавии часто использовали в качестве погребальных урн. Эти импортные изделия предназначались только для представителей высших слоев общества.