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16.09.2019 22:07
Рубрика: Происшествия

Наказан, но свободен

Правительство улучшило питание в исправительных центрах
Текст: Владислав Куликов
Российская газета - Федеральный выпуск № 207(7965)
Правительство России приняло постановление, улучшающее нормы питания в исправительных центрах. Поправка небольшая, но весьма существенная. Вместо соевой муки на стол осужденному дополнительно положат мяса птицы. Например, курицу.

В исправительных центрах отбывают достаточно новое для нашей стран наказание - принудительные работы. Режим в таких центрах гораздо мягче, чем в колонии. Никакой охраны там не предусмотрено, но надзор есть. Осужденные живут в общежитиях и должны выполнять определенные правила.

Некоторые эксперты сравнивают наказание с "химией", существовавшей в советские времена. Да, в свое время, когда новое наказание еще было в проекте, разработчики закона за ориентир брали именно прежний опыт. Но кальки с советских времен не сделали, сейчас все другое.

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"Что такое "химия"? В 1960-х годах были созданы так называемые спецкомендатуры - учреждения, в которых отбывали наказание с обязательным привлечением к трудовой деятельности, - рассказал недавно заместитель директора Федеральной службы исполнения наказаний России генерал-майор внутренней службы Валерий Балан. - Поначалу осужденных направляли на строительство различных предприятий, связанных с химической промышленностью, а также на работу на этих самых предприятиях. В связи с этим и появился в народе такой термин".

По его словам, на сегодняшний день условия труда отличаются абсолютно. Те, кто сейчас отбывает наказание в исправительных центрах, привлекаются к работе на объектах любой формы собственности, где работают и обычные граждане.

"На них в полном объеме распространяются все положения социального, пенсионного и трудового законодательства, кроме выбора места работы", - подчеркивает зам главы тюремного ведомства.

Фото: Виктор Васенин/РГ
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По данным Федеральной службы исполнения наказаний на 1 сентября, в 57 исправительных центрах отбывали наказание 3423 осужденных к принудительным работам. Лимит исправительных центров - 4131 место. До конца года планируется открыть еще несколько центров для принудительных работ, так как наказание начинает активно применяться. Кроме того, закон разрешил открывать филиалы исправительных центров при крупных производствах. В таком случае общежития будут обустроены за счет предпринимателей, но с учетом всех требований закона. Положенный режим в филиалах будет соблюдаться.

В ближайшее время число работников в исправительных центрах будет расти. Как напомнил Валерий Балан, в декабре прошлого года принят закон, дающий шанс осужденным, уже отбывающим наказание в колониях, заменить неотбытую часть наказания принудительными работами при условии положительных характеристик.

"Для этого надо отбыть не менее трети срока приговора к лишению свободы за нетяжкие и не менее половины срока - за тяжкие преступления, - сказал Валерий Балан. - На сегодняшний день около 190 тысяч осужденных к лишению свободы имеют формальные основания подать такое ходатайство".

Из них несколько тысяч уже такие ходатайства подали.

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