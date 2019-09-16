Путин прибыл в Анкару на саммит по Сирии

Президент России Владимир Путин прибыл в столицу Турции на встречу глав государств - гарантов Астанинского процесса содействия сирийскому урегулированию. Встреча пройдет в президентском комплексе "Чанкая".

Сперва Владимир Путин побеседует отдельно с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом, а затем - с иранским лидером Хасаном Рухани, после чего состоится трехсторонний саммит.

По итогам предыдущих саммитов в Сочи, Анкаре и Тегеране были приняты важные решения, направленные на обеспечение долгосрочной стабилизации "на земле" при продолжении борьбы с терроризмом, согласованы меры по улучшению гуманитарной ситуации и активизации политического процесса на основе общей приверженности суверенитету и территориальной целостности Сирии, сообщил ранее журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков.

На повестке нынешних переговоров - ситуация в Идлибе и на северо-востоке; продвижение политического процесса, осуществляемого сирийцами при содействии ООН. И здесь важным этапом станет запуск Конституционного комитета. Кроме того, лидеры обсудят задачи увеличения помощи всем сирийцам для возвращения к мирной жизни. Также не исключено, что, кроме Сирии, будет затронута тема атак дронов на саудовские нефтяные предприятия.

На встрече Путина с Эрдоганом речь пойдет о двусторонних отношениях и международных темах. Товарооборот по итогам прошлого года вырос на 15,8 процента и составил 25,5 млрд долларов, накопленные взаимные инвестиции - по 10 млрд долларов. Готовится проект межправсоглашения для стимулирования расчетов в национальных валютах. Одна из важнейших сфер - совместные проекты в энергетике: строительство АЭС "Аккую" и газопровода "Турецкий поток". Еще одна область успешного сотрудничества - военно-технические связи. По плану выполняется контракт на поставки в Турцию новейших ракетных систем С-400 "Триумф". В прошлом году в республике побывали 6 млн туристов из России, и наша страна впервые заняла по этому показателю первое место.

На переговорах Путина с Рухани планируется обсудить укрепление торгово-экономических связей, ситуацию в Сирии и вокруг Совместного всеобъемливающего плана действий по иранской ядерной программе. В прошлом году товарооборот вырос на 2 процента - до 1,7 млрд долларов. За январь-июнь уже увеличился на 17 процентов. Ведущие российские нефтегазовые компании прорабатывают возможность освоения крупных месторождений в Иране. Идут работы на площадке по второй очереди АЭС "Бушер" и скоро состоится церемония заливки первого бетона. Реализуется проект строительства ТЭС "Сирик" на берегу Персидского залива. Подписано временное соглашение, ведущее к образованию зоны свободной торговли между Евразийским экономическим союзом и Ираном.