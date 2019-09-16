Путин рассказал о договоренностях с Рухани и Эрдоганом по Идлибу

Президенты России, Турции и Ирана договорились предпринять шаги для окончательного уничтожения террористической угрозы в Идлибе.

"Наибольшую озабоченность, безусловно, вызывает обстановка в идлибской зоне, контроль над которой фактически захватили аффилированные с "Аль-Каидой" (запрещенная в РФ террористическая организация - прим. "РГ") радикальные группировки", - констатировал Владимир Путин.

"Мы не можем с этим мириться, поэтому договорились с господином Эрдоганом, господином Рухани продолжить совместную работу в интересах окончательного снятия напряженности в Идлибе", - объявил журналистам президент РФ.

"Россия намерена поддерживать сирийскую армию при проведении локальных операций, направленных на купирование террористической угрозы там, где она возникает", - также заявил Путин.

Режим прекращения боевых действий никогда не распространялся на террористов, подчеркнул президент РФ, призвав сделать все, чтобы не навредить гражданскому населению.