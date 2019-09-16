Путин сменил посла России в Албании

Президент России Владимир Путин назначил Михаила Афанасьева послом России в Республике Албания. Соответствующий указ опубликован в понедельник на официальном портале правовой информации.

"Назначить Афанасьева Михаила Юрьевича чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Республике Албания", - говорится в документе. Согласно данным с сайта МИД РФ, до этого назначения Афанасьев возглавлял Департамент информационного обеспечения.

Другим указом глава государства освободил от должности предыдущего посла РФ в Албании Александра Карпушина, который занимал этот пост с июля 2014 года.