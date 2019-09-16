Басманный районный суд Москвы наложил арест на имущество экс-главы Росалкогольрегулирования Игоря Чуяна. Речь идет об элитной недвижимости общей стоимостью почти 260 миллионов рублей.

Как стало известно из суда, с ходатайством об аресте обратилось следственное ведомство.

В 2013-2016 годах Чуян, по версии СКР, придумал и реализовал схему по выдаче структурам "Статус-групп" 115 невозвратных кредитов на 14,2 миллиарда рублей. Получатели были фирмами-однодневками, подконтрольными бывшим и действующим сотрудникам ОФК-банка и еще одной организации, бенефициаром которых являлся Чуян. Уголовное дело о злоупотреблении полномочиями против него по части 2 статьи 201 УК было возбуждено по заявлению миноритария ОФК-банка, адвоката Николая Егорова.

В мае 2018 года был объявлен выговор руководителю Росалкогольрегулирования "за ненадлежащую организацию работы по обеспечению исполнения поручений правительства". А позже скомпрометировавший себя чиновник был уволен с госслужбы. И вскоре покинул Россию.

Как стало известно из СМИ, Чуян якобы хочет стать гражданином Израиля. Сейчас он находится на территории ближневосточного государства, к правительству которого обратился с просьбой о получении гражданства этой страны.

Перед вылетом из России он попрощался с сотрудниками личной охраны и поблагодарил их за службу. Тем самым он дал понять, что на родину возвращаться уже не планирует. Если, конечно, его не вернут в принудительном порядке.