Мэром Тамбова впервые стала женщина

Депутаты городской думы большинством голосов избрали Наталию Макаревич на должность главы Тамбова. Внеочередное заседание думы прошло в музее-усадьбе купцов Асеевых, там же после объявления итогов состоялась церемония вступления градоначальницы в должность.

До сегодняшнего дня Наталия Макаревич возглавляла региональное управление по развитию промышленности и торговли. В ходе конкурса на должность мэра она обошла трех других претендентов, представив программу развития областного центра по восьми направлениям. Среди них строительство новых школ и детских садов, создание комфортной городской среды, реализация нацпроектов, поддержка молодежи.

Новая градоначальница пообещала заняться решением проблем в ЖКХ, формированием грамотной бюджетной политики, выстраиванием доверительного диалога с горожанами.

- На благо города я готова работать 25 часов в сутки, - заявила Макаревич.

Глава Тамбовской области Александр Никитин пожелал новому мэру стать "всенародной любимицей". За почти 400-летнюю историю города женщина становится его главой впервые.