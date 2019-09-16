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16.09.2019 12:23
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Московские музеи открыли площадки для школьных занятий

Текст: Ирина Огилько

В Москве начался новый сезон проекта "Учебный день в музее". Об этом сообщается на портале мэра Москвы.

Проект, в котором в этом году участвуют 16 музеев, создан департаментом образования и науки и департаментом культуры Москвы. Рассчитан проект на учащихся в 5-10 классов общеобразовательных школ, только Дарвиновский музей в этом году сделал программу для учащихся третьих классов. При этом уроки в музеях будут проходить по математике, русскому и иностранным языкам, физике, химии и другим. Программу подготовили сотрудники культурных и образовательных учреждений.

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Первые занятия начнутся на этой неделе в музее-усадьбе Коломенское, музее-усадьбе "Кусково", доме-музее Марины Цветаевой, Мемориальном музее космонавтики и других. В октябре занятия начнутся в Музее истории ГУЛАГа, Государственном центральном музее кино и Музее-квартире И.Д. Сытина.

Основная цель проекта - сформировать у школьников целостную картину мира с помощью музейных пространств и возможностей.

В новом учебном году увеличилось количество дней, на которые учителя могут зарегистрировать школьные группы, а также количество групп, посещающих музей в течение одного дня. Так, Государственный музей-заповедник "Царицыно" организует учебные дни для 30 групп в неделю, Мемориальный музей космонавтики - для 24, а Московский зоопарк - для 22 групп.

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Кроме того, заработал портал и мобильное приложение проекта, которые помогут педагогам и школьникам эффективно работать в экспозициях музеев.

Кстати

Присоединиться к проекту в этом году планируют Московский государственный музей С.А. Есенина; Музей русского зарубежья; Мемориальная музей-квартира А.И. Солженицына; Государственный музей М.А. Булгакова; Государственный музей В.С. Высоцкого; Музей В.А. Тропинина и московских художников его времени; Дом-музей В.Л. Пушкина; Музей героев Советского Союза и России.

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