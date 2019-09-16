На зимний режим работы перешел Московский зоопарк

Московский зоопарк с 16 сентября поменял режим работы. Об этом сообщает пресс-служба зоосада.

Теперь зоопарк будет открыт с 9:00 до 20:00. Купить билет в кассах можно до 19 часов. Недавно открытый детский зоопарк открыт будет до 19.00, а билеты будут продавать до 18.00.

Изменения коснутся не только режима работы, но и мест обитания зверей, так теплолюбивые животные скоро начнут переезжать в зимние вольеры. Уже готовится к переезду в закрытый теплый вольер карликовый бегемот Ксюша. В зимние дома переедут равнинный тапир, дик-дики Кирка, черные антилопы, кошачьи лемуры, борнейские и суматранские орангутаны, азиатские слоны.

Во второй половине месяца в спячку должны погрузиться сурки. Позднее в зимний сон отправятся еноты, змеи, тушканчики. А бурые медведи лягут в берлогу зимовать не ранее ноября. При этом белые медведи, которых в Московском зоопарке двое, в спячку не впадают. Их можно увидеть всю зиму на новой территории. В природе белые медведи добывают себе пищу круглый год, поэтому в долгом сне не нуждаются.