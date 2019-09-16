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16.09.2019 13:56
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Названы самые популярные мастер-классы в центре славянской письменности

Текст: Ирина Огилько

Центр славянской письменности "Слово" на ВДНХ с момента открытия посетили более 80 тысяч человек. Об этом сообщает пресс-служба ВДНХ.

Появление музейно-просветительского комплекса в отреставрированном павильоне №58 "Земледелие" - одно из главных событий юбилейного сезона ВДНХ. Гости знакомились с постоянной экспозицией, включающей интерактивные и мультимедийные экспонаты, участвовали в бесплатных образовательных курсах.

На ВДНХ открылся обновленный павильон "Нефть"

Самыми востребованными уроками у детей и их родителей оказались занятия по каллиграфии и леттерингу от студии "Пишу красиво", мастер-классы для юных репортеров детской студии журналистики "Летучка", курс "Все, что нужно знать по-церковнославянски" от основателя центра изучения средневековой культуры "Зело" Николая Буцких.

Большой популярностью пользуется интерактивный алфавит, благодаря которому можно проследить биографию современных и утраченных букв кириллицы, а у маленьких посетителей - комната с городским фольклором, где собраны известные детские страшилки.

Кстати

Для посетителей в юбилейный для ВДНХ год разработана система льгот. Каждое третье воскресенье месяца в течение всего дня и по будням с 11:00 до 15:00 вход бесплатный для всех желающих.

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