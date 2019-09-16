Известный общественный деятель, а в прошлом - шоумен и ведущий "МузОбоза" Иван Демидов назначен директором столичного парка "Зарядье".

Слухи об этом назначении ходили еще на прошлой неделе, но официально назначение Демидова департамент культуры подтвердил только в воскресенье. Прежний руководитель "Зарядье" Павел Трехлеб перешел на аналогичный пост в Парк Горького. Вячеслав Дунаев, работавший там в статусе и.о. директора, сосредоточится на работе на посту руководителя объединенной дирекции "Мосгорпарк".

С чем связаны кадровые перестановки, не сообщается. Ни Трехлеб, ни Демидов не делали официальных заявлений о планах развития городских парков. Отметим, что назначение Демидова произошло именно в дни, когда "Зарядье" отметило вторую годовщину со дня открытия.

Напомним, что Демидову в последние годы удалось приобрести немалый управленческий опыт в сфере культуры. После ухода с телевидения он работал в ряде влиятельных общественных организаций, был также замминистра культуры РФ, является председателем президиума Фонда развития современного искусства.