Под Тамбовом обокрали мертвеца

В Тамбовской области суд вынес приговор 33-летнему мужчине, обвиненному в краже мобильного телефона и денег, принадлежавших мертвому человеку.

Подсудимый работал в ритуальном бюро Котовска. В октябре 2018 года он приехал на вызов и, оставшись один в комнате с умершим, завладел его мобильным телефоном, лежавшим на столе. Позже он обнаружил, что к гаджету подключена услуга "Мобильный банк" и перевел с карты покойного на свой счет более 136 тысяч рублей, сообщили в прокуратуре региона. Стоимость похищенного телефона экспертиза оценила в семь тысяч.

Будучи пойман, вор признал свою вину, а полиция установила, что это не первое его преступление. Суд приговорил мужчину к трем годам в колонии строгого режима.