Синоптики рассказали, когда в Москву вернется "бабье лето"

Третья волна "бабьего лета" может прийти в европейскую часть России после 25 сентября, передает РИА Новости со ссылкой на представителя Росгидромета.

Примерные даты нового потепления - 25-26 сентября. Однако в чистом виде это нельзя будет называть "бабьим летом", считает главный специалист Метеобюро Москвы и области Татьяна Позднякова. "Температура не поднимется выше 20 градусов", - отметила она в беседе с "РГ". То есть "бабье лето" в данном случае - скорее образное выражение, чем реальный прогноз.

В то же время в предстоящие несколько дней столичные синоптики ожидают некоторое улучшение погоды: осадки должны прекратиться. Дневная температура поднимется, но незначительно - до 15-17 градусов.