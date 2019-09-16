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16.09.2019 14:09
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Собянин рассказал о создании в Москве онлайн-реестра детских прививок

Текст: Александр Мелешенко

Более 1,9 миллиона прививочных карт московских детей оцифровали - теперь врачи могут в режиме онлайн посмотреть, какие прививки сделаны тому или иному ребенку. Об этом мэр столицы Сергей Собянин написал на своем персональном сайте.

"Почему это важно? Информация о прививках не потеряется, ее не придется восстанавливать, если родители решат прикрепить ребенка к новой поликлинике, - рассказал градоначальник. - Электронная система поможет врачам видеть общую картину и более точно планировать прививочные кампании".

Благодаря электронной системе родителей также будут информировать о необходимости сделать ребенку прививку, а до конца года они сами получат доступ к электронной карте прививок.

Власти Москвы увеличат закупку вакцин

Также Собянин добавил, что в следующем году столичное правительство более чем вдвое увеличит объемы закупки вакцин для профилактики трех опасных инфекционных заболеваний. Речь идет о вакцине от вируса папилломы человека (ВПЧ), коклюша и менингококковой инфекции.

В случае с коклюшем в Региональный календарь профилактических прививок планируют ввести вторую ревакцинацию против этой инфекции для детей в возрасте 6-7 лет, рассказал мэр. "Для этого в 2020 году планируется закупить безопасную, не имеющую побочных эффектов вакцину. Москва - один из первых регионов страны, где будут использовать этот современный препарат", - написал он.

Общество Здоровье Общество Семья и дети Москва Мэр Москвы Филиалы РГ Столица ЦФО Москва Прививки и вакцинация
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