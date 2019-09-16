Тверской подросток избил сверстника до смерти

В Тверской области арестован 15-летний подросток, подозреваемый в причинении сверстнику побоев, из-за которых тот скончался.

Следствие установило, что 12 сентября в городе Осташкове между двумя подростками произошел конфликт на крыше одноэтажного заброшенного здания. Во время выяснения отношений 15-летний парень несколько раз ударил ровесника по голове и телу кулаком и ногой, обутой в кроссовок.

- Несовершеннолетний был доставлен в реанимацию Осташковской ЦРБ, где скончался, - рассказали в СУ СК РФ по Тверской области. - Причиной его смерти стала закрытая черепно-мозговая травма.

В отношении подростка возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть). Решением суда подозреваемый заключен под стражу. Выясняются все обстоятельства произошедшего.