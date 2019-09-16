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16.09.2019 16:06
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Тверской подросток избил сверстника до смерти

Текст: Элина Труханова (Тверь)

В Тверской области арестован 15-летний подросток, подозреваемый в причинении сверстнику побоев, из-за которых тот скончался.

Следствие установило, что 12 сентября в городе Осташкове между двумя подростками произошел конфликт на крыше одноэтажного заброшенного здания. Во время выяснения отношений 15-летний парень несколько раз ударил ровесника по голове и телу кулаком и ногой, обутой в кроссовок.

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- Несовершеннолетний был доставлен в реанимацию Осташковской ЦРБ, где скончался, - рассказали в СУ СК РФ по Тверской области. - Причиной его смерти стала закрытая черепно-мозговая травма.

В отношении подростка возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть). Решением суда подозреваемый заключен под стражу. Выясняются все обстоятельства произошедшего.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Тверская область
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