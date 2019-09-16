В Калуге появится программа "Мой подъезд"

На рабочем совещании с руководителями органов городской управы города Калуги 16 сентября был рассмотрен вопрос о ходе разработки и порядке утверждения новых муниципальных программ МО "Город Калуга".

Глава городского самоуправления Калуги Александр Иванов предложил дополнить существующий перечень новой муниципальной программой - "Мой подъезд".

"На встречах с жителями и в ходе приема граждан по личным вопросам калужане часто поднимают вопрос о плачевном состоянии подъездов многоквартирных домов, - отметил глава города. - Действительно, большое количество подъездов требуют уже не косметического, а достаточно серьезного ремонта с заменой проводки, установкой стеклопакетов и т.д. Думаю, нужно разработать такую программу и, конечно, в соответствии с федеральным законодательством предусмотреть в ней участие самих жителей в плане софинансирования".

Первый заместитель городского головы - начальник управления городского хозяйства Алексей Волков принял данный вопрос к рассмотрению.