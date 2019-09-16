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Кража предметов в компьютерных играх станет уголовно наказуема
Кража предметов в компьютерных играх станет уголовно наказуема
16.09.2019 23:39
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Чат и ЖЭК

В Москве появится онлайн-управдом
Текст: Сергей Бабкин
Российская газета - Столичный выпуск № 207(7965)
В будущем году в Москве откроют обновленный портал "Электронный дом". На сайте crowdspace.mos.ru горожане смогут участвовать в общих собраниях, благоустройстве двора, ремонте подъезда. Сейчас заканчивается онлайн-референдум: москвичи решают, какие функции нужно включить в новый ресурс.
Фото: istockphoto.com Фото: istockphoto.com
Фото: istockphoto.com
На портале госуслуг появится суперсервис для оформления пенсий онлайн

"Портал должен быть удобен и функционален. Поэтому мы и запустили голосование пользователей: пусть они сами определят набор сервисов", - объяснил председатель Совета по профессиональным квалификациям в сфере ЖХК, эксперт проекта Александр Козлов. До 19 сентября еще есть шанс предложить свои варианты и оценить уже опубликованные. Предложения пользователей сводятся к тому, что на сайте обязательно стоит разместить онлайн-мониторинг состояния труб, электросетей и прочего домового хозяйства. "Дом должен иметь собственную независимую систему мониторинга экологической обстановки", - полагает один из активистов Александр Потапов. Многие предлагают создать общий чат, где могли бы участвовать не только соседи, но и представители обслуживающей организации.

Свои предложения по содержанию портала оставили более 8,5 тысячи горожан.

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