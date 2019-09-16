В будущем году в Москве откроют обновленный портал "Электронный дом". На сайте crowdspace.mos.ru горожане смогут участвовать в общих собраниях, благоустройстве двора, ремонте подъезда. Сейчас заканчивается онлайн-референдум: москвичи решают, какие функции нужно включить в новый ресурс.

"Портал должен быть удобен и функционален. Поэтому мы и запустили голосование пользователей: пусть они сами определят набор сервисов", - объяснил председатель Совета по профессиональным квалификациям в сфере ЖХК, эксперт проекта Александр Козлов. До 19 сентября еще есть шанс предложить свои варианты и оценить уже опубликованные. Предложения пользователей сводятся к тому, что на сайте обязательно стоит разместить онлайн-мониторинг состояния труб, электросетей и прочего домового хозяйства. "Дом должен иметь собственную независимую систему мониторинга экологической обстановки", - полагает один из активистов Александр Потапов. Многие предлагают создать общий чат, где могли бы участвовать не только соседи, но и представители обслуживающей организации.

Свои предложения по содержанию портала оставили более 8,5 тысячи горожан.