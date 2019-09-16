В Нововоронеже прошел первый "Забег атомных городов"

14 сентября 2019 года на нововоронежском многофункциональном спортивном комплексе "Старт" впервые прошел "Забег атомных городов". Ровно 180 спортсменов разных возрастов и профессий вышли на старт, чтобы поучаствовать в спортивном празднике, посвященному "Году здоровья в Росатоме".

"Сегодня зарождается новая традиция "Забег атомных городов". Администрация города Нововоронежа и руководство Нововоронежской АЭС постарались, чтобы это был действительно настоящий праздник. В нашем городе спорт и здоровый образ жизни завоевывает все больше и больше жителей. Мне очень нравится, что в молодежной среде сегодня не модно пить и курить, а модно бегать и ходить в тренажерный зал. Значит у нас прекрасное будущее", - сказал в приветственном слове председатель первичной профсоюзной организации Нововоронежской АЭС Юрий Бабенко.

Первыми преодолеть дистанцию в 2019 метров вышли атлеты "серебряного" возраста. Они боролись за лидерство в северной (скандинавской) ходьбе. Самой быстрой среди женщин стала представительница ветеранской организации НВ АЭС Тамара Литвинова. Она прошла дистанцию за 16 мин 15 сек. На втором месте Светлана Фетисова. На третьем - Лариса Козлова. Среди мужчин - на первом месте Николай Гончаров с результатом 13 мин 04 сек. На втором - Сергей Букреев, на третьем - Владимир Шишкин.

Далее стадион "захватили" легкоатлеты. В каждом забеге участвовало по 15 спортсменов. Мужчины и женщины бежали отдельно. Среди бегунов были замечены заместители главы администрации Нововоронежа, руководители высшего звена Нововоронежской АЭС, представители всех организаций города и студенты нововоронежского политехнического колледжа.

"После работы и семьи, спорт в моей жизни на третьем месте. Утро начинается с пробежки - 5-10 км. И только потом на работу. Чтобы решать те непростые задачи, которые стоят перед нами на службе, нужно иметь светлую голову и здоровое тело. Спорт - это ясные мысли, крепкие нервы и готовность ко всему", - сказал после забега заместитель главного инженера Нововоронежской АЭС по эксплуатации 4ой очереди Игорь Гусев.

Самым юным участником забега стала восьмилетняя Кира Барышникова. Самым возрастным - 75-летний Кавий Маликов.

Кроме того, нововоронежский забег можно смело назвать международным. В одном строю с нашими легкоатлетами бежали двое спортсменов из Бангладеш, которые сейчас проходят обучение в Учебно-тренировочном пункте Нововоронежской АЭС.

После нескольких часов спортивного праздника тройка лидеров среди женщин выглядела так:

- 1-е место - Елена Попова (МЧС);

- 2-е место - Виктория Сластикова (Нововоронежаэтомэнергоремонт);

- 3-е место - Светлана Акмамедова (Нововоронежская АЭС).

Среди мужчин:

- 1-е место - Сергей Попов (представитель города);

- 2-е место - Евгений Когтев (Нововоронежский политехнический колледж);

- 3-е место - Иван Курьянов (Нововоронежский политехнический колледж).

Параллельно с забегом участники и зрители смотрели показательные выступления воронежских спортсменов, фотографировались с ростовыми куклами медведей в фотозоне. Для детей были организованы игровые площадки: волейбольная, теннисная, футбольная, где вместе с профессиональными тренерами ребята могли попробовать свои силы в разных видах спорта, посоревноваться, разбившись на команды, получить полезные советы, научиться некоторым приемам.

В палатке нововоронежской Клинической больницы № 33 все желающие могли получить консультацию эндокринолога, хирурга-ортопеда, проверить кровь на сахар, сделать прививку против гриппа. Рядом со стадионом расположились палатки с продуктами диетического и здорового питания, а так же с продукцией сельского хозяйства и предприятий пищевой промышленности из соседних районов.

Кроме Нововоронежа Забег пройдет еще в 20 атомных городах. Череда беговых эстафет завершится 21 сентября.

Нововоронежская АЭС является филиалом АО "Концерн Росэнергоатом" (входит в крупнейший дивизион Госкорпорации "Росатом" - "Электроэнергетический"). Станция расположена на берегу р. Дон в 42 км южнее Воронежа. Это первая в России АЭС с реакторами типа ВВЭР (водо-водяные энергетические реакторы корпусного типа с обычной водой под давлением). Три реактора станции являются головными - прототипами серийных энергетических реакторов. Первый энергоблок был пущен в 1964 г., второй - в 1969, третий - в 1971, четвертый - 1972, пятый - 1980 г.



Энергоблоки №№ 1, 2 остановлены в 1984 и 1990 г. соответственно. Энергоблок №3 остановлен в 2016 г. для проведения мероприятий по выводу из эксплуатации. Энергоблок №4 введен в эксплуатацию после модернизации и продления срока эксплуатации 27 декабря 2018 года. Энергоблок № 1 Нововоронежской АЭС-2 введен в промышленную эксплуатацию 27 февраля 2017 года. Энергоблок № 2 Нововоронежской АЭС-2 включен в сеть 1 мая 2019 года. В настоящее время идет этап опытно-промышленной эксплуатации.



Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте www.russianatom.ru.