Власти Москвы увеличат закупку вакцин

В будущем году власти столицы планируют более чем в два раза увеличить объем закупки вакцин от трех опасных инфекционных заболеваний: вируса папилломы человека (ВПЧ), коклюша и менингококковой инфекции. Об этом написал на своем портале мэр Москвы Сергей Собянин.

"Я прекрасно знаю о спорах и столкновениях мнений, когда дело касается детских прививок. Но все же не будем забывать, что в России выросло уже несколько поколений детей, которые не знают, что такое оспа или полиомиелит. Да и большинство менее опасных болезней встречаются не в пример реже, чем во времена наших дедов и прадедов. Врачи уверены, что другой защиты от опасных инфекционных заболеваний, кроме прививок, просто не существует. Также думают и 90% москвичей, которые регулярно делают прививки своим детям", - написал градоначальник.

Как сообщил мэр, в будущем году город закупит вдвое больше вакцин от ВПЧ. Прививка защищает от одного из наиболее распространенных онкологических заболеваний - рака шейки матки. Проводят вакцинацию город с 2009 года для девочек в возрасте 12-13 лет. Также в Региональный календарь профилактических прививок планируется ввести вторую ревакцинацию против коклюша детей в возрасте шести-семи лет. Для этого город планирует закупить безопасную, не имеющую побочных эффектов вакцину. Причем Москва станет первым городом страны, где будут использовать современный препарат. Также планируется увеличить закупку вакцин против менингококковой инфекции - опасного инфекционного заболевания, которое передается воздушно-капельным путем, поражает центральную нервную систему, суставы. Наиболее подвержены заболеванию дети до шести лет.

Мэр написал, что в столице прошла оцифровка прививочных карт детей - более 1,9 млн штук. Теперь информация о прививках не потеряется, ее не придется восстанавливать, если ребенка будут прикреплять к другой поликлинике. "Электронная система поможет врачам видеть общую картину и более точно планировать прививочные кампании. Когда на прием придет непривитый ребенок, электронная система напомнит врачу, что он должен предложить родителям сделать вакцинацию", - поясняет мэр.

"Наконец, до конца года мы планируем открыть родителям доступ к электронной карте прививок детей. Каждый родитель сможет получить полную и достоверную информацию, какие прививки и какими препаратами были сделаны его ребенку. Мы хотим, чтобы московские малыши росли здоровыми, и для этого расширяем профилактику опасных инфекционных заболеваний. Но огромная ответственность за здоровье маленьких москвичей лежит и на их родителях", - добавил Сергей Собянин.