Житель Твери выбросил плачущего младенца с балкона четвертого этажа

В Твери возбуждено уголовное дело в отношении 47-летнего мужчины, выбросившего месячного младенца с балкона четвертого этажа.

В следственном управлении СК РФ по Тверской области рассказали, что точное время, когда преступление было совершено, пока не установлено, потому что подозреваемый был пьян. Предположительно, все случилось во временной промежуток с позднего вечера 14 сентября по раннее утро 15-го. Обнаруженного прохожими малыша в тяжелейшем состоянии доставили в реанимацию.

Как выяснило следствие, 47-летнему нетрезвому мужчине надоело слушать плач внука сожительницы. Он взял его на руки, вышел на балкон и бросил вниз.

Подозреваемый задержан и признался в содеянном. По словам официального представителя регионального СУ СК РФ Валерии Павловой, сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения и предъявлении обвинения.

- Также установлено, что ребенка воспитывала одна мать, которая привезла его к бабушке и уехала по своим делам, - рассказала представитель СК. - В рамках расследования уголовного дела будут установлены причины и условия, способствовавшие совершению преступления.

Кроме того, сейчас изучаются условия проживания ребенка, а также состояла ли его семья на учете в органах профилактики.