На борьбу с паводком в Комсомольске дополнительно выделили 13 млн

Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал подписал распоряжение о дополнительном выделении администрации Комсомольска-на-Амуре 13 миллионов рублей на борьбу с паводком. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

В конце августа город Юности уже получил 15 миллионов рублей. Но этих средств оказалось недостаточно, чтобы ликвидировать последствия разгула стихии. Дополнительно выделенные деньги помогут решить проблему.

Уровень воды в Амуре у Комсомольска на прошлой неделе начал опускаться. К утру 16 сентября он составил 811 сантиметров (минус пять сантиметров за последние сутки). Однако грунтовые воды продолжают прибывать. В воде остаются 440 домов и больше двух тысяч приусадебных участков.

Все дамбы в городе подняли до девяти метров. С этой недели в Комсомольске-на-Амуре приступают ко второму этапу ликвидации последствий паводка. Нужно откачать воду с улиц, для этого установлено более 40 насосов.

После предстоит провести дезинфекцию и дератизацию территорий и зданий. Правительство Хабаровского края готовит обращение для привлечения к этой работе специалистов Минобороны РФ.

Необходимо также подсчитать нанесенный ущерб.