Новости

При пожаре в Красноярске погиб прокурор Лесосибирска с семьей 09:38
Эксперимент по маркировке велосипедов начинается в России 09:34
В Чечне в ДТП погибли шесть человек, среди них двое детей 09:34
В Петербурге двух мигрантов ранили ножом в драке у Апраксиного двора 09:33
В курганской колонии нашли мертвым мужчину, осужденного за убийство дочери 09:26
В Башкирии рассказали о семье школьницы, подозреваемой в убийстве сестры 09:24
В Ленобласти арестовали владельцев клиник, лишавших людей свободы 09:21
Mercedes представил концепт в стиле самой первой модели 09:12
В Петербурге открыли дамбу, угроза наводнения миновала 09:10
ВЦИОМ изучил отношение россиян к женщинам в политике 09:02
В Амурской области выпал первый снег 08:59
Воздух из Арктики и дожди ожидают Москву 16 сентября 08:56
На восточном побережье Байкала произошло землетрясение 08:48
В Арктике развернута система ПВО С-400 "Триумф" 08:48
СМИ сообщили о возможности транзита газа в Европу без контракта с Украиной 08:42
Появилось видео массовой драки футболистов в Махачкале 08:41
Стала известна дата дебюта нового Toyota Land Cruiser 300 08:31
Суд арестовал мужчину, убившего росгвардейца из-за замечания о курении 08:08
Спикер болгарского парламента попала в больницу после ДТП 07:54
Тайсону Фьюри наложили 47 швов после боя с Валлином 07:28
На борьбу с паводком в Комсомольске дополнительно выделили 13 млн 07:12
Ученые выяснили, в каком случае яйца на завтрак опасны для сердца 07:09
Названы регионы с самой дорогой коммуналкой 06:54
В Забайкалье "боевики" потерпели крупное поражение 06:50
Ким Чен Ын предложил Трампу встретиться в Пхеньяне 06:15
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ и в Сети на текущей неделе
Что не пропустить по ТВ и в Сети на текущей неделе
Банковские комиссии исключат из тарифов ЖКХ
Банковские комиссии исключат из тарифов ЖКХ
В Гидрометцентре предупредили о заморозках и гололедице
В Гидрометцентре предупредили о заморозках и гололедице
16.09.2019 08:08
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Суд арестовал мужчину, убившего росгвардейца из-за замечания о курении

Текст: Евгения Шерешевская

Прокуратура Сахалинской области взяла на контроль расследование уголовного дела в отношении 51-летнего ранее судимого гражданина, обвиняемого в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего (часть 4 статьи 111 УК РФ), сообщила пресс-служба ведомства.

Волгоградский суд вынес приговор строителю-убийце

Как установило следствие, мужчина в ходе конфликта ранил 23-летнего сотрудника Сахалинского отделения Росгвардии.

Напомним, согласно предварительной версии, между мужчинами возник конфликт. Когда старший из них со спутницей подходил к магазину, молодой человек сделал ему замечание по поводу курения в общественном месте. Завязалась потасовка, и подозреваемый несколько раз ударил обидчика ножом.

От полученных телесных повреждений потерпевший впоследствии скончался.

Южно-Сахалинский городской суд удовлетворил поддержанное прокурором ходатайство следователя об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу.

Происшествия Преступления Криминал Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Сахалинская область Южно-Сахалинск
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Минтруд проведет эксперимент по введению рабочей четырехдневки
Названы регионы с самой дорогой коммуналкой
Нефть подорожала сразу на 13 процентов
Восемь человек погибли во время ночного пожара в Красноярске
Косачев: Нет причин обвинять Тегеран в нападении на Саудовскую Аравию