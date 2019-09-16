Суд арестовал мужчину, убившего росгвардейца из-за замечания о курении

Прокуратура Сахалинской области взяла на контроль расследование уголовного дела в отношении 51-летнего ранее судимого гражданина, обвиняемого в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего (часть 4 статьи 111 УК РФ), сообщила пресс-служба ведомства.

Как установило следствие, мужчина в ходе конфликта ранил 23-летнего сотрудника Сахалинского отделения Росгвардии.

Напомним, согласно предварительной версии, между мужчинами возник конфликт. Когда старший из них со спутницей подходил к магазину, молодой человек сделал ему замечание по поводу курения в общественном месте. Завязалась потасовка, и подозреваемый несколько раз ударил обидчика ножом.

От полученных телесных повреждений потерпевший впоследствии скончался.

Южно-Сахалинский городской суд удовлетворил поддержанное прокурором ходатайство следователя об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу.