Сахалинец получил смертельные раны за замечание о курении

Истекающего кровью после полученных ножевых ранений жителя Южно-Сахалинска обнаружили у одного из торговых центров города. 23-летний мужчина скончался в карете скорой помощи по пути в больницу, сообщила пресс-служба следственного управления СК России по Сахалинской области.

В нанесении молодому человеку смертельных ран подозревают 51-летнего ранее судимого местного жителя.

Согласно версии следователей, между мужчинами возник конфликт. Когда старший из них со спутницей подходил к магазину, молодой человек сделал ему замечание по поводу курения в общественном месте. Завязалась потасовка, и подозреваемый нанес своему "обидчику" несколько ударов ножом.

Возбуждено и расследуется уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть (часть 4 статьи 111 УК РФ).

Решается вопрос о том, чтобы избрать для подозреваемого меру пресечения в виде заключения под стражу.

По информации "Интерфакса" погибший - сотрудник управления Росгвардии по Сахалинской области. Как рассказали агентству в пресс-службе ведомства, в момент инцидента мужчина был в гражданской одежде, так как находился не на службе.