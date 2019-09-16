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16.09.2019 04:43
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Сахалинец получил смертельные раны за замечание о курении

Текст: Евгения Шерешевская

Истекающего кровью после полученных ножевых ранений жителя Южно-Сахалинска обнаружили у одного из торговых центров города. 23-летний мужчина скончался в карете скорой помощи по пути в больницу, сообщила пресс-служба следственного управления СК России по Сахалинской области.

В нанесении молодому человеку смертельных ран подозревают 51-летнего ранее судимого местного жителя.

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Согласно версии следователей, между мужчинами возник конфликт. Когда старший из них со спутницей подходил к магазину, молодой человек сделал ему замечание по поводу курения в общественном месте. Завязалась потасовка, и подозреваемый нанес своему "обидчику" несколько ударов ножом.

Возбуждено и расследуется уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть (часть 4 статьи 111 УК РФ).

Решается вопрос о том, чтобы избрать для подозреваемого меру пресечения в виде заключения под стражу.

По информации "Интерфакса" погибший - сотрудник управления Росгвардии по Сахалинской области. Как рассказали агентству в пресс-службе ведомства, в момент инцидента мужчина был в гражданской одежде, так как находился не на службе.

Происшествия Преступления Криминал Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Сахалинская область Южно-Сахалинск
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