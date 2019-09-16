"Динамо" и "Уфа" голов не забили

В матче девятого тура РПЛ в Москве "Динамо" принимало "Уфу". Команда Дмитрия Хохлова не может победить уже в третьем матче подряд.

Несмотря на несколько громких приобретений атака "Динамо" пока не может похвастаться результативной игрой. Предыдущую встречу динамовцы завершили со счетом 0:0. Не удалось забить и на этот раз. В присутствии 9538 зрителей команды так и не смогли отличится.

В самом начале встречи арбитр матча Виталий Мешков назначил пенальти в ворота гостей, усмотрев игру рукой у уфимцев. Однако радость динамовцев продлилась недолго. Бригада видеоассистентов внимательно изучила повтор момента, и в итоге решение было отменено. В самом конце первого тайма из-за травмы был заменен новобранец Клинтон Н'Жи, получивший травму.

По ходу матча "Динамо" создало больше моментов, но в каких-то ситуациях гостей выручал вратарь, а в каких-то хозяевам откровенно не везло.

После этого матча "Динамо" набрало 10 очков, команда Дмитрия Хохлова находится на 11-м месте. "Уфа" имеет в своем активе на одно очко больше. Подопечные Вадима Евсеева находятся на 9-й позиции.