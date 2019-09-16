Новости

Трамп сообщил о достижении с Японией первоначального соглашения о пошлинах 02:07
При посадке в Черногории у российского лайнера перегрелось колесо 01:36
Украину не пригласят на саммит НАТО 00:42
"Боруссия" - "Барселона" - онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов 00:10
"Лион" - "Зенит" - онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов 00:05
"Динамо" и "Уфа" голов не забили 16.09.2019
Трамп заявил о готовности к военному конфликту с Ираном 16.09.2019
Под Тамбовом обокрали мертвеца 16.09.2019
На Украине убили бывшего ополченца ДНР 16.09.2019
Путин рассказал о договоренностях с Рухани и Эрдоганом по Идлибу 16.09.2019
Путин предложил Саудовской Аравии купить С-300 или С-400 16.09.2019
В Госдуму внесен законопроект об отмене штрафов за нарушение ЕГЭ 16.09.2019
Российские "Сказки детства" вновь завоевывают симпатии сербов 16.09.2019
Татьяна Волосатова назначена директором РОСИЗО 16.09.2019
В Хьюстоне полицейские застрелили вооруженного мужчину возле школы 16.09.2019
В Петербурге ветклинику накажут за акцию по кастрации неверных мужей 16.09.2019
США планируют выделить Украине по военной линии еще 141 млн долларов 16.09.2019
Суд арестовал хоккеиста Мусатова по делу о крупном мошенничестве 16.09.2019
Kia Stinger получил в России "стильную" версию 16.09.2019
"Послание к человеку" познакомило петербуржцев с киноавангардом 16.09.2019
Пласидо Доминго выступит с Юрием Башметом в Москве 16.09.2019
Житель Твери выбросил плачущего младенца с балкона четвертого этажа 16.09.2019
Дочь Рамзана Кадырова открывает бутик на Большой Якиманке 16.09.2019
Москвич выиграл в лотерею 286 миллионов рублей 16.09.2019
Ученые выяснили, какую музыку лучше слушать за рулем 16.09.2019
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Вступили в силу требования к внутреннему контролю в медучреждениях
Вступили в силу требования к внутреннему контролю в медучреждениях
Дачники и садоводы смогут оформить излишки земли в упрощенном порядке
Дачники и садоводы смогут оформить излишки земли в упрощенном порядке
Кража предметов в компьютерных играх станет уголовно наказуема
Кража предметов в компьютерных играх станет уголовно наказуема
16.09.2019 23:28
Рубрика: Спорт
Проект: В регионах

"Динамо" и "Уфа" голов не забили

Текст: Максим Домчев

В матче девятого тура РПЛ в Москве "Динамо" принимало "Уфу". Команда Дмитрия Хохлова не может победить уже в третьем матче подряд.

Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости
"Краснодар" в матче с тремя пенальти победил "Крылья Советов"

Несмотря на несколько громких приобретений атака "Динамо" пока не может похвастаться результативной игрой. Предыдущую встречу динамовцы завершили со счетом 0:0. Не удалось забить и на этот раз. В присутствии 9538 зрителей команды так и не смогли отличится.

В самом начале встречи арбитр матча Виталий Мешков назначил пенальти в ворота гостей, усмотрев игру рукой у уфимцев. Однако радость динамовцев продлилась недолго. Бригада видеоассистентов внимательно изучила повтор момента, и в итоге решение было отменено. В самом конце первого тайма из-за травмы был заменен новобранец Клинтон Н'Жи, получивший травму.

ЦСКА обыграл в гостях "Тамбов"

По ходу матча "Динамо" создало больше моментов, но в каких-то ситуациях гостей выручал вратарь, а в каких-то хозяевам откровенно не везло.

После этого матча "Динамо" набрало 10 очков, команда Дмитрия Хохлова находится на 11-м месте. "Уфа" имеет в своем активе на одно очко больше. Подопечные Вадима Евсеева находятся на 9-й позиции.

Спорт Футбол Чемпионат России Спортивные организации Футбольные клубы "Динамо" (Москва) Спортивные организации Футбольные клубы "Уфа" Филиалы РГ Башкортостан Филиалы РГ Столица ПФО Башкортостан ЦФО Москва Чемпионат России по футболу 2019/2020
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Путин предложил Саудовской Аравии купить С-300 или С-400
Путин призвал не делить Сирию на сферы влияния
В правительстве Крыма поддержали двойное название республики
Песков рассказал про план продолжения интеграции России и Беларуси
Сноуден предупредил об опасностях в WhatsApp и Telegram