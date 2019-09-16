Генконсул ФРГ посетил Дни немецкой культуры в Оренбуржье

Генконсул ФРГ в Екатеринбурге Матиас Крузе стал почетным гостем Дней немецкой культуры в Оренбуржье. По многолетней традиции, мероприятие стартует 16 сентября - в день рождения Александра Шмореля, уроженца Оренбурга, одного из организаторов молодежного антифашистского подполья "Белая роза", действовавшего в Германии в годы Второй мировой войны.

В ходе встречи с и.о. вице-губернатора, зампредседателя правительства региона по социальным вопросам Павлом Самсоновым Матиас Крузе отметил, что это его первый визит в степной край. Гость получил приглашение посетить предстоящий международный форум "Оренбуржье - сердце Евразии".

- Оренбуржье и Федеративную Республику Германия связывают давние дружеские отношения. Мы сотрудничаем как в экономическом плане, так и в гуманитарной сфере. В нашей области жили и живут немцы, и даже те, кто выехал на постоянное место жительства в Германию, не теряют связи со своей малой родиной, - подчеркнул Павел Самсонов.

Он отметил, что область открыта сотрудничеству с зарубежными партнерами. В качестве одного из примеров успешного взаимодействия Самсонов привел предприятие "Северная Нива" холдинга "ЭкоНива АПК", которым руководит Штефан Дюрр.

Знакомство с Оренбургом Матиас Крузе продолжил в киноцентре "Космос", где в этот день состоялась торжественная церемония открытия Дней немецкой культуры. Программа началась с российской премьеры немецкого художественного фильма "Молчащий класс" режиссера Ларса Крауме. Ленту представили исполнитель главной роли Леонард Шайхер и продюсер фильма Мириам Дюссель.

- Дни немецкой культуры - значительное событие для всех, кто интересуется Германией. Александр Шморель - символ не только немецкого сопротивления, но и взаимодействия между нашими народами, - отметил генконсул, обратившись к собравшимся.

Впервые Дни немецкой культуры были организованы в Оренбуржье в 2000 году по инициативе благотворительного фонда "Евразия". С тех пор здесь ежегодно проходит церемония вручения премии имени Александра Шмореля: ее получают студенты, добившиеся особых успехов в изучении немецкого языка. В этом году лауреатами стали четверокурсницы факультета филологии и журналистики Оренбургского государственного университета Ульяна Дьяконова и Наталья Ефремова, а также студентки факультета иностранных языков Оренбургского госпедуниверситета Эльвира Галеева и Полина Ларкина. Награды вручала председатель мюнхенского фонда "Белая роза" Хильдегард Кронавиттер.

Справка "РГ"

Александр Шморель - выходец из немецкой купеческой семьи, хорошо известной в Оренбурге в конце XIX - начале XX веков. Русский по матери и православный по вере, он покинул Россию с отцом и мачехой в раннем детстве. Учился на врача в Мюнхенском университете. В годы Второй мировой войны организовал подпольную студенческую антифашистскую группу "Белая роза". В 1943 году участники группы были арестованы. Александр Шморель был казнен. В 2012 году Русская православная церковь за рубежом причислила его к лику святых под именем Александра Мюнхенского.