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16.09.2019 15:35
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Башкирии начальника райотдела МВД будут судить за взятку

Текст: Айгуль Камаева (Уфа)

46-летний начальник отдела МВД России по Ишимбайскому району предстанет перед судом по обвинению в получении взятки. Об этом сообщили в управлении СК по Башкирии.

На Кубани полковника МВД заподозрили во взятке в 550 тыс рублей

По версии следствия, летом 2017 года обвиняемый потребовал у руководителя организации, занимавшейся эвакуацией и хранением автомобилей, задержанных сотрудниками полиции, передавать ему по 500 рублей за каждую машину, отправленную на штрафстоянку. За это полицейский пообещал помочь в увеличении потока направляемых машин и в целом свое покровительство. Руководитель организации согласился и с августа 2017 по апрель 2018 года передал "покровителю" в общей сложности более 170 тысяч рублей, считают следователи.

Уголовное дело в отношении начальника райотдела полиции возбудили по результатам оперативно-разыскной деятельности сотрудников управления ФСБ России по РБ.

Обвиняемый свою вину в ходе следствия не признал. Дело уже направили в суд.

В пресс-службе МВД по Башкирии сообщили, что по данному факту министр внутренних дел по РБ назначил служебную проверку, материалы которой направлены в следком. Сотрудника отстранили от исполнения служебных обязанностей, а после суда будет принято решение об увольнении полицейского по отрицательным основаниям.

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