В Оренбуржье господдержка АПК выросла на 20 процентов

До конца текущего года объем государственной поддержки агропромышленного комплекса Оренбургской области составит 3 436,8 миллионов рублей. Это почти на 20 процентов больше, чем в 2018-м. В цифрах прибавка достигла 728,2 миллиона рублей.

Как сообщили в министерстве сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности области, большая часть из общей суммы господдержки - 1 983,3 миллиона рублей - средства федерального бюджета. Еще 1 453,5 миллиона рублей направила на эти цели региональная казна.

- Сумма субсидий на развитие животноводства составляет 726,5 миллиона рублей, что на 209,8 миллиона рублей больше выделенных средств в 2018 году, - уточнили в пресс-службе ведомства.

Господдержка на развитие растениеводства выросла до 1 383,8 миллиона рублей. Это на 101,9 миллиона рублей больше, чем год назад.

На сегодня аграрии Оренбуржья уже получили в качестве субсидий от государства более 2 306 миллиона рублей из бюджетов всех уровней. Из них 1 414,3 миллиона рублей - федеральные средства.