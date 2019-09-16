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Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

В Оренбуржье господдержка АПК выросла на 20 процентов

Текст: Валентина Зотикова (Оренбург)
До конца текущего года объем государственной поддержки агропромышленного комплекса Оренбургской области составит 3 436,8 миллионов рублей. Это почти на 20 процентов больше, чем в 2018-м. В цифрах прибавка достигла 728,2 миллиона рублей.
Фото: Министерство сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Оренбургской области
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Как сообщили в министерстве сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности области, большая часть из общей суммы господдержки - 1 983,3 миллиона рублей - средства федерального бюджета. Еще 1 453,5 миллиона рублей направила на эти цели региональная казна.

- Сумма субсидий на развитие животноводства составляет 726,5 миллиона рублей, что на 209,8 миллиона рублей больше выделенных средств в 2018 году, - уточнили в пресс-службе ведомства.

Господдержка на развитие растениеводства выросла до 1 383,8 миллиона рублей. Это на 101,9 миллиона рублей больше, чем год назад.

На сегодня аграрии Оренбуржья уже получили в качестве субсидий от государства более 2 306 миллиона рублей из бюджетов всех уровней. Из них 1 414,3 миллиона рублей - федеральные средства.

Экономика АПК Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Оренбургская область Оренбуржье - сердце Евразии
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