Власти Удмуртии объявили аукцион по созданию культурно-туристического портала республики. Из информации на сайте госзакупок известно, что начальная цена контракта - 9,91 миллиона рублей, а последний день приема заявок -18 сентября.

По словам первого вице-премьера правительства Удмуртии Александра Свинина, это не просто сайт с анонсами культурных и спортивных мероприятий. Это комплексная программа цифровизации всех учреждений культуры, спорта и туризма, включающая, в том числе, и единую систему продажи билетов. Зачем нужна такая централизация, он тоже объяснил. Например, аудит автономного учреждения Удмуртской Республики "Спортивный комплекс "Чекерил" выявил, что около 30 процентов выручки идет мимо кассы. Централизация продаж позволит узнать не только размер дохода предприятия, но и сколько реально людей посещают то или иное место. "Формирование прозрачной билетной системы только в одном этом учреждении полностью окупит внедрение системы", - уверен Александр Свинин.

Первый вице-премьер добавил, что идею они подсмотрели у коллег из Белгорода, где подобная система успешно внедрена. Кроме того, портал позволит правильно продвигать культурно-спортивные объекты и привлекать на них как можно больше посетителей.

Электронный билет будет содержать уникальный идентификатор, QR-код с информацией о месте проведения мероприятия, имя и фамилию покупателя, дату и время покупки, правила использования билета", - прокомментировали в минсвязи.