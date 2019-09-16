Более двухсот тысяч рублей отсудила жительница кузбасского города Мариинска у продавцов медицинского изделия, которое выдали за электробытовой прибор.

Вибромассажную чудо-накидку на кресло Урания Хуснулина приобрела после презентации, организованной в мае нынешнего года представителями астраханской фирмы "Азон". Из десяти человек, приглашенных на это мероприятие в один из банкетных залов Мариинска, домой с покупками ушли пятеро.

Изделие им продали с тридцатипроцентной скидкой - по 118 тысяч рублей. Кредит на три года под 17,5 процента годовых по договору с одним из коммерческих банков оформили тут же, на месте. Кроме того, каждому из участников "сеанса" вручили подарки: две подушки, одеяло, пылесос и ручной массажер.

Но уже через пару дней молодая женщина поняла, что стала жертвой обмана. Во-первых, оказалось, что точно такие же накидки китайского производства можно заказать по Интернету - и всего за 24 тысячи рублей. А во-вторых, Уранию, как и ее подруг по несчастью, никто не известил ни о терапевтическом эффекте от использования изделия, ни о медицинских противопоказаниях к его применению.

Все это вместе с требованием расторжения договора с фирмой и возврата уплаченных денег покупательница с помощью адвоката изложила в претензии. Но последняя осталась без ответа.

Изделие продали с тридцатипроцентной скидкой - по 118 тысяч рублей

- Суд установил, что накидка на кресло может быть использована для различных видов массажа - одного из методов лечения и профилактики заболеваний, хотя инструкция гласит, что она является технически сложным товаром бытового назначения, - сообщил корреспонденту "Российской газеты" официальный представитель Мариинского городского суда Алексей Бушуев. - При этом нет никаких сведений об изготовителе товара и о том, что эта компания вообще имеет право выпускать медицинские изделия, не говоря уже об отсутствии выданного Росздравнадзором свидетельства.

В результате договор купли-продажи вибромассажной накидки с фирмой, которая вела потребителя в заблуждение, был расторгнут. С нее взыскали стоимость товара, свыше 14 тысяч рублей неустойки, расходы на оплату услуг представителя в сумме десяти тысяч рублей, компенсацию морального вреда, а также почти 66,6 тысячи рублей штрафа.

- Исполнительный лист уже предъявлен, и поскольку фирма имеет банковские счета, шансы получить деньги у истицы есть. Она обязана вернуть накидку и подарки, а компания-продавец - принять все это в течение месяца после вступления судебного решения в силу, - уточнил Алексей Бушуев.