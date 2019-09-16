Новосибирцев шокировало видео с пронзившей магистраль молнией

В Сети набирает популярность видео, на котором молния пронзает магистраль и автомобиль, который двигался по Бердскому шоссе, в сторону Новосибирска.

"Кроссовер получил многочисленные повреждения после попадания молнии в Первомайском районе", - отмечено на странице в соцсети Новосибирской службы эвакуации "АСТ-54".

На ролике видно, что электрический разряд попадает во внешнюю антенну Toyota RAV4. Владелица иномарки обратилась в "АСТ-54", чтобы ее машину эвакуировали и отремонтировали. Как рассказал специалист автосервиса, сгорела антенна, разбилось стекло багажника. Предстоит ремонт блоков управления, иммобилайзера, компьютера.

Инцидент произошел днем в воскресенье, во время сильного дождя, сопровождавшегося громом и молнией. Пострадавших нет, но, по словам очевидцев, они были очень напуганы.

Молнию зафиксировала камера видеорегистратора автомобиля, который двигался позади "пострадавшего".