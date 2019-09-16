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16.09.2019 13:18
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Новосибирская полиция начала проверку после драки на хоккейном матче

Текст: Никита Зайков (Новосибирск)

Сотрудники полиции проводят проверку инцидента на матче любительской хоккейной лиги Новосибирска. Как рассказали "РГ" в пресс-службе областного ГУ МВД, в зоне скамейки запасных произошла драка между болельщиком и одним из игроков.

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Первое сообщение в правоохранительные органы поступило из больницы, куда обратился пострадавший спортсмен. Позже он сам написал заявление в полицию. Известно, что конфликт, обернувшийся серьезной дракой, произошел на стадионе "Фламинго" в Кировском районе Новосибирска.

На льду сошлись игроки команд "Драйв-2" и "Кристалл Обьгэс-2", пострадавший выступал в составе первой команды. Впрочем, судя по свидетельствам очевидцев в соцсетях, он сам и стал инициатором рукоприкладства, первым нанеся удар одному из болельщиков. За того вступились товарищи, и в итоге все переросло в массовое побоище.

Оценку произошедшему намерены дать и в самой Лиге любительского хоккея Новосибирска. Там отметили, что в ближайшее время случай будет рассмотрен на специальном собрании в областной федерации хоккея. Сейчас специалисты отбирают фото- и видеоматериалы, зафиксировавшие конфликт. "Лига совместно со всеми специалистами ФХР категорически против подобных аморальных действий и сделает все возможное, чтобы хоккей был чистым", - пообещали в объединении.

Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Сибирь СФО Новосибирская область Новосибирск
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