Под Красноярском 11 человек пострадали в ДТП

Полицейские устанавливают обстоятельства ДТП в Сухбузимском районе Красноярского края, в котором пострадали 11 человек.

Как сообщается на сайте МВД по Красноярскому краю, водитель автобуса, перевозивший рабочих птицефабрики, не справился с управлением и съехал в кювет. В результате из 23 пассажиров автобуса 11 оказались госпитализированы в районную больницу с ушибами и переломами. Как сообщает РИА Новости, их состояние их не вызывает беспокойства врачей, угрозы для жизни нет.

На месте аварии работают полицейские, устанавливая все обстоятельства случившегося. Отмечается, что признаков опьянения у водителя не выявлено.