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16.09.2019 10:07
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Под Красноярском 11 человек пострадали в ДТП

Текст: Ирина Штерман

Полицейские устанавливают обстоятельства ДТП в Сухбузимском районе Красноярского края, в котором пострадали 11 человек.

В Чечне в ДТП погибли шесть человек, среди них двое детей

Как сообщается на сайте МВД по Красноярскому краю, водитель автобуса, перевозивший рабочих птицефабрики, не справился с управлением и съехал в кювет. В результате из 23 пассажиров автобуса 11 оказались госпитализированы в районную больницу с ушибами и переломами. Как сообщает РИА Новости, их состояние их не вызывает беспокойства врачей, угрозы для жизни нет.

На месте аварии работают полицейские, устанавливая все обстоятельства случившегося. Отмечается, что признаков опьянения у водителя не выявлено.

Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Восточная Сибирь СФО Красноярский край
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