Президент России помиловал женщину, защищавшуюся от мужа

Президент России подписал указ о помиловании 50-летней Оксаны Ивасюк, осужденной Исктимским районным судом Новосибирской области за убийство мужа. Грустная житейская история: муж изменял, а когда она высказала недовольство, разгорелась драка.

В ходе конфликта муж несколько раз ударил женщину, а также пытался зажать ее голову дверью. Защищаясь, она убила ножом супруга. Суд признал ее виновной, она отбыла уже два года десять месяцев из назначенного срока.

"После содеянного Ивасюк не скрылась с места преступления, а пыталась оказать потерпевшему медицинскую помощь. Позже явилась с повинной, - говорится в материалах. - Вину в совершенном преступлении признала полностью, в содеянном раскаивается. Ранее не судима. По прежнему месту работы зарекомендовала себя ответственным сотрудником, пользовалась уважение в коллективе, замечаний и нареканий не имела.

Глава государства сократил ей срок до пяти лет шести месяцев.