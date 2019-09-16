При пожаре в Красноярске погиб прокурор Лесосибирска с семьей

Квартира в Красноярске, в которой сегодня ночью вспыхнул пожар, принадлежала прокурору Лесосибирска Василию Федорцову. В огне погиб он сам, его семья и семья его сестры, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Пожар, унесший жизни восьми человек, четверо из которых - дети, произошел в ночь с 15 на 16 сентября в одном из многоквартирных домов краевого центра. Главное управление СК по Красноярскому краю возбудило уголовное дело. Изначально рассматривалось две версии произошедшего - неосторожное обращение с огнем и короткое замыкание. Обе они казались вполне реалистичными: отопление в краевом центре еще не включили, а ночные температуры упали до +3-4 градусов.

Затем уголовное дело было передано в центральный аппарат ведомства, сообщается на сайте СК РФ. В качестве приоритетной версии трагедии рассматривается короткое замыкание, но будут проверены и другие.

В региональном управлении МЧС сообщили, что на месте трагедии начали работу следователи и представители других ведомств, устанавливая причины возгорания. Назначена пожарно-техническая экспертиза.