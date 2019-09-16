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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Восемь человек погибли во время ночного пожара в Красноярске

Восемь человек, в том числе 4 ребенка, погибли во время пожара в Красноярске.

Фото: ГУ МЧС по Свердловской области
В Свердловской области при пожаре погибли две девочки

О возгорании в пятиэтажке, расположенной по адресу Гусарова, 23, в МЧС узнали в 2:26 по местному времени. Спустя восемь минут на место происшествия прибыли первые огнеборцы. Они увидели, что горит квартира на 3 этаже. В 3:04 пожар был локализован, а в 3:36 ликвидирован. К тушению привлекались 43 человека и 16 единиц техники.

"При разборе сгоревших конструкций обнаружены тела восьми человек", - говорится в сообщении МЧС России. В ведомстве отметили, что площадь пожара составила 40 квадратных метров. На месте работает следственно-оперативная группа, котрой и предстоит выяснить обстоятельства гибели людей, а также установить причину пожара.

Происшествия ЧП Пожары Правительство МЧС Филиалы РГ Восточная Сибирь СФО Красноярский край Красноярск
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