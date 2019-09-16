Решил прочистить мусоропровод: В Красноярске назвали причину взрыва в доме

В Красноярске задержан мужчина 1980 года рождения по подозрению в причастности к взрыву в жилом доме.

Как сообщается на сайте ГУ МВД по Красноярскому краю, он поджег бензин в мусоропроводе, в результате чего прогремел взрыв, ударной волной которого выбило стекла с рамами в нескольких квартирах. Кроме того, повреждения получили пять машин, припаркованных у подъезда. Из дома было эвакуировано 37 человек, в том числе, трое детей.

"Подрывник" объяснил следователям, что намеревался прочистить мусоропровод, для чего вылил туда ведро бензина и бросил горящую спичку.

По факту взрыва было возбуждено уголовное дело об умышленном повреждении имущества. Следственные мероприятия продолжаются, выясняется, у кого и каким образом подозреваемый приобрел легковоспламеняющуюся жидкость. Решается и вопрос о выборе меры пресечения задержанному.