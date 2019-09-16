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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Проводка закоротила

При пожаре в Красноярске погиб прокурор Лесосибирска с семьей
Текст: Алексей Бондарев (Красноярск)
Российская газета - Федеральный выпуск № 207(7965)
Трагедия произошла в ночь на понедельник. Жертвами огня стали две семьи: восемь человек, четверо из которых - дети. Пожар произошел в микрорайоне Ветлужанка. Горела квартира в панельной "хрущевке". Пожарных вызвали соседи. Когда огонь удалось локализовать, в помещении обнаружили восемь погибших. СК возбудил дело о причинении смерти по неосторожности.

- В этой квартире проживала семья с двумя детьми, к ним на выходные приехали родственники также с двумя детьми. Назначены экспертизы, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - заявили "РГ" в пресс-службе СК по Красноярскому краю.

В Кузбассе при пожаре погибли три человека

Утром после трагедии появились данные, что в пожаре погиб прокурор Лесосибирска Василий Федорцев с семьей. Он гостил у сестры, вернувшись из отпуска. Эту информацию официально подтвердила краевая прокуратура: "С прискорбием сообщаем, что это так..." - заявила "РГ" старший помощник прокурора Красноярского края Ольга Гайдук. Учитывая общественный статус одного из погибших, расследование дела по поручению Александра Бастрыкина передано в центральный аппарат СК.

Уже известна причина трагедии: в гибели людей виновата проводка. Спасатели установили, что в квартире она была старой и не выдержала нагрузки, возникшей в результате подключения нескольких бытовых приборов. Скорее всего, это были какие-то обогреватели. Отопительный сезон в Красноярске начался 13 сентября, но батареи греют еще не на полную мощь.

- Проводка закоротила и задымилась, все произошло в ночное время, когда хозяева квартиры, а также их гости уже спали, что и стало причиной их гибели, - говорят спасатели.

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Добавим, еще одна трагедия едва не случилась в селе Богучаны на севере Красноярского края. Там ночью загорелся строящийся деревянный дом, огонь с него перекинулся на два соседних. По счастливой случайности мимо с дежурства проходили двое полицейских. Они разбудили и вывели восемь человек. И сделали это буквально в последний момент, поскольку на стройке начали рваться баллоны с газом.

Между тем

В подъезде красноярской многоэтажки на улице Аральской произошел взрыв. После чего все жильцы подъезда были эвакуированы. В некоторых квартирах выбило окна и балконные рамы, пострадали припаркованные у дома автомобили. Обстоятельства взрыва поначалу казались загадкой - дом не газифицирован. Однако в понедельник был задержан предполагаемый виновник - 39-летний житель подъезда. Он решил прочистить забитый мусоропровод - вылил туда ведро бензина и поджег. Сам при этом не пострадал.

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