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16.09.2019 10:02
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Кузбассе при пожаре погибли три человека

Текст: Наталья Граф (Кемерово)

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту пожара в центре Кемерова, в результате которого погибли три человека.

Восемь человек погибли во время ночного пожара в Красноярске

Частный дом по улице Гагарина загорелся поздним вечером в воскресенье. Соседи заметили огонь и позвонили в дежурную часть МЧС. При тушении пожара спасатели нашли доме 55-летнюю женщину. Она была госпитализирована, но скончалась в больнице. В одной из комнат были обнаружены тела 28-летней женщины и 40-летнего мужчины.

- По предварительным данным погибшие были родственниками и вели асоциальный образ жизни, - сообщила "РГ" представитель СУ СКР по Кемеровской области Ирина Мазеева. - Они нигде не работали и злоупотребляли спиртным. Уголовное дело возбуждено по статье 109 УК РФ - "Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам".

Причиной возгорания могло стать нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печей.

Происшествия ЧП Пожары Филиалы РГ Сибирь СФО Кемеровская область Кемерово
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