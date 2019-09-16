В Кузбассе при пожаре погибли три человека

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту пожара в центре Кемерова, в результате которого погибли три человека.

Частный дом по улице Гагарина загорелся поздним вечером в воскресенье. Соседи заметили огонь и позвонили в дежурную часть МЧС. При тушении пожара спасатели нашли доме 55-летнюю женщину. Она была госпитализирована, но скончалась в больнице. В одной из комнат были обнаружены тела 28-летней женщины и 40-летнего мужчины.

- По предварительным данным погибшие были родственниками и вели асоциальный образ жизни, - сообщила "РГ" представитель СУ СКР по Кемеровской области Ирина Мазеева. - Они нигде не работали и злоупотребляли спиртным. Уголовное дело возбуждено по статье 109 УК РФ - "Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам".

Причиной возгорания могло стать нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печей.