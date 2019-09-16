В новосибирском центре вирусологии "Вектор" произошел взрыв

Газовый баллон взорвался в одном из корпусов научного центра вирусологии и биотехнологии "Вектор" новосибирского наукограда Кольцово. Как сообщает "Интерфакс", в результате инцидента пострадал человек.

По предварительной информации, хлопок произошел при проведении ремонтных работ санитарного пропускника в одном из лабораторных корпусов. Травмы получил один из рабочих. Отмечается, что потенциально опасных веществ в помещении нет, какая-либо угроза распространения таковых отсутствует.

По информации ТАСС, баллон взорвался при проведении лакокрасочных работ. В результате произошло возгорание на площади 30 квадратных метров. Пострадавший был доставлен в местную больницу, а затем перенаправлен в ожоговый центр с травмами нижних конечностей.

Справка "РГ"

На базе государственного научного центра вирусологии и биотехнологии "Вектор" собрана одна из наиболее полных в мире коллекций вирусов. Среди прочего там есть штамм лихорадки Эбола, чумы, оспы, сибирской язвы и других носителей опасных заболеваний.