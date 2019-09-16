В Томске автобус с пассажирами врезался в столб и перевернулся

В Томске пассажирский маршрутный автобус "ПАЗ" влетел в опору линии электропередачи, а затем опрокинулся набок. Как рассказали в пресс-службе регионального УМВД, в момент аварии в автобусе было около двадцати пассажиров.

По предварительным данным, автобус ехал по маршруту №2, за рулем находился опытный 50-летний водитель. Столкновение со столбом произошло на улице Иркутский тракт, когда автобус проезжал мимо дома №61.

Сообщение о ДТП поступило в полицию в 17.13 по местному времени. Сейчас на месте работают специалисты правоохранительных органов и дорожных служб. Выясняются все обстоятельстве и вероятные причины произошедшего, уточняется информация о пострадавших.