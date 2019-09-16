В воскресенье президент России Владимир Путин подписал три указа о помиловании. Двум женщинам снижено наказание, один 81-летний заключенный должен в ближайшее время выйти на свободу.

Помилование входит в круг полномочий президента страны, определенный Конституцией. Глава государства вправе как совсем освободить гражданина от наказания, так и сократить ему срок.\

Одним из указов был освобожден от наказания пенсионер Алексей Давыдов, родившийся в 1938 году. Его осудили за то, что в ходе бытовой ссоры тяжело ранил знакомого. За решеткой пенсионер провел уже девять месяцев, режим не нарушает. Но возможности организовать квалифицированный медицинский уход, который необходим человеку такого возраста, в колонии нет. Возраст и болезни по сути отягощают наказание. Президент смягчил участь пенсионера, осужденный освобожден от дальнейшего срока. Указ вступает в силу через десять дней с момента официального опубликования.

Одна из женщин - 34-летняя Наталья Сапоцкая - была осуждена в Кемеровской области за торговлю наркотиками. Есть данные, что заниматься преступлением ее заставил гражданский муж - давил и физически, и морально. Как бы то ни было, суд отправил женщину на шесть лет в колонию. Без материнского присмотра остались ее малолетние дети. Глава государства сократил срок наказания до трех лет шести месяцев. Благодаря помилованию женщина сможет гораздо раньше выйти на свободу - в начале 2021 года. При этом теперь приблизился и срок, когда осужденная получит право на условно-досрочное освобождение.

Глава государства вправе как совсем освободить гражданина от наказания, так и сократить ему назначенный судом срок

В местах лишения свободы установленный порядок женщина соблюдает, взысканий не имеет, поощрялась за добросовестный труд и хорошее поведение. Президентское помилование, малолетние дети на иждивении и слабое здоровье вполне могут стать аргументами для суда в пользу условно-досрочного освобождения.

Третья помилованная - 50-летняя Оксана Ивасюк, осужденная Исктимским районным судом Новосибирской области за убийство мужа. Грустная житейская история: муж изменял, а когда она высказала недовольство, началась драка. В ходе конфликта муж несколько раз ударил женщину, а также пытался зажать ее голову дверью. Защищаясь, она убила ножом супруга. Суд признал ее виновной, она отбыла уже два года десять месяцев из назначенного срока. "После содеянного Ивасюк не скрылась с места преступления, а пыталась оказать потерпевшему медицинскую помощь. Позже явилась с повинной, - говорится в материалах. - Вину в совершенном преступлении признала полностью, в содеянном раскаивается. Ранее не судима. По прежнему месту работы зарекомендовала себя ответственным сотрудником, пользовалась уважением в коллективе, замечаний и нареканий не имела".

Глава государства сократил ей срок до пяти лет шести месяцев. Теперь срок наказания женщины истекает в конце 2022 года, но еще раньше она получит право ходатайствовать об условно-досрочном освобождении.