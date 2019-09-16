В Чечне в ДТП погибли шесть человек, среди них двое детей

В Чеченской Республике в результате столкновения двух автомобилей погибли шесть человек, среди которых были двое детей и одна женщина. Об этом в понедельник сообщили в республиканском управлении ГИБДД.

Инцидент произошел на объездной дороге в районе селения Алхан-Юрт. Столкнулись два автомобиля Lada Priora. "Погибли шесть человек, среди которых двое детей и одна женщина", - заявили в ведомстве.

Как предварительно установили в ГИБДД, один из водителей выезжал на объездную дорогу и столкнулся с другим автомобилем, который уже двигался по этой трассе. Сейчас на месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции, устанавливаются обстоятельства случившегося.