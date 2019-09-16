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16.09.2019 09:34
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Чечне в ДТП погибли шесть человек, среди них двое детей

Текст: Роман Кияшко (Чеченская Республика)

В Чеченской Республике в результате столкновения двух автомобилей погибли шесть человек, среди которых были двое детей и одна женщина. Об этом в понедельник сообщили в республиканском управлении ГИБДД.

Фото: ГУ МЧС по Ярославской области/ РИА Новости
ДТП под Ярославлем унесло жизни восьми человек

Инцидент произошел на объездной дороге в районе селения Алхан-Юрт. Столкнулись два автомобиля Lada Priora. "Погибли шесть человек, среди которых двое детей и одна женщина", - заявили в ведомстве.

Как предварительно установили в ГИБДД, один из водителей выезжал на объездную дорогу и столкнулся с другим автомобилем, который уже двигался по этой трассе. Сейчас на месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции, устанавливаются обстоятельства случившегося. 

Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ СКФО Чеченская Республика
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